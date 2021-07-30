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İzmir’de kaçak tütün operasyonu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 2 şüpheli şahsa ait araçlar ve iş yerlerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda; toplamda 19 bin 380 adet dolu makaron ile 46 kilo 860 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.