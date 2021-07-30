Haberler İzmir İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince şüpheli bir şahsa ait bahçede yapılan aramalarda; 80 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 162 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.