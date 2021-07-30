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Haberler İzmir Kaleardı Mahallesi kokudan geçilmiyor

Kaleardı Mahallesi kokudan geçilmiyor

Kaleardı Mahallesi kokudan geçilmiyor

30.7.2021

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kaleardı Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, kanalizasyon altyapısı eksikliğinden dert yandı. Mahallelerinde bu nedenle sokağa yayılan pis suların insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmalarına rağmen bir arpa boyu yol alamadıklarını belirtti. Mahalle sakinleri, "Yıl 2021 ama halen mahallemizde bir alt yapı yok. Çocuklarımız alt yapı eksikliğinden dolayı sokağa akan pis suların içerisinde oynuyor. Yetkililerden sorunumuza bir çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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