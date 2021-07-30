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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de 2 farklı noktada orman yangını

Son dakika: İzmir'de 2 farklı noktada orman yangını

Son dakika haberi...İzmir'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Ayrıca İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika: İzmir'de 2 farklı noktada orman yangını
AA

30.07.2021, 15:09 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021, 15:35

Gölcük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bahçelere yakın ormanlık alanda yangın çıktı.Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan, Kiraz ilçesinde de bahçe ile orman arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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