Soyer çifti kavurmadan sonra enginar ticaretinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gelen tüm tepkilere ve "Etik ve yasal değil" eleştirilerine rağmen belediyeye eşi Neptün Soyer üzerinden mal alımını sürdürüyor. Yeni Asır geçtiğimiz günlerde Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İzmir Köy-Koop Birliği'nden 424 bin liralık kavurma satın aldığını ortaya çıkarmıştı. Soyer'in şimdi de Köy- Koop'tan 125 bin liralık enginar aldığı anlaşıldı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yine Neptün Soyer'den 20 bin liralık enginar alan Soyer'in bu yıl alım rakamını 6'ya katlaması dikkat çekti.

TOPLAM 42.5 MİLYONLUK ALIM

Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer'in başkanlık yaptığı İzmir Köy-Koop'tan alımı, 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun üretici kooperatiflerinden yapılan alımlara cevaz veren 3. Maddesi a fıkrasınca yapıyor. Yani bu satın almalar açık bir ihaleyle değil doğrudan Köy- Koop'tan yapılıyor. Elektronik Kamu Platformu Alımları'nda (EKAP) yer alan verilere göre, Büyükşehir bugüne kadar ihalelerle İzmir Köy-Koop'tan başta süt olmak üzere toplam 42.5 milyon lira civarında mal satın aldı. Son olarak 8 Temmuz 2021 günü yapılan sözleşmeyle Köy- Koop'tan 424 bin liralık 'konserve kavurma' alımı yapılmıştı. 13 Temmuz'da bir açıklama yapan Başkan Soyer, Kurban Bayramı'nda kavurma dağıtacaklarını duyurmuştu. Yani belediyenin bayram kavurmaları Neptün Hanım'dan gelmişti.







NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL

Soyer'in Köy-Koop'tan şimdi de enginar aldığı ortaya çıktı. Soyer, 8 Haziran 2021'de yaptığı sözleşme ile tek teklif sahibi olan İzmir Köy-Koop'tan 125 bin liralık enginar aldığı anlaşıldı. Bu enginarın nerede değerlendirildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz 6 Mayıs'ta belediyenin yaptığı yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "Kooperatiflerden mevsim ürünlerinde de alımlara başladık. Örneğin enginar geldi. Bunu da yardım kolilerinin içerisine koyduk" demişti.





VALİLİĞE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

YENİ ASIR'ın kavurma alışverişini haber yapmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, bu ticaret için İzmir Valiliği'ne suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Mısırlı, Büyükşehir'in 4734 sayılı kanunun 3-A maddesine göre üretici kooperatiflerinden alım yapabileceğini ancak Büyükşehir'in bu alımı 'dernek' statüsünde olarak kabul edilen bir birlikten yaparak yanlış yaptığına savunmuştu. Belediyenin birliklerden alımları ancak açık ihale yoluyla yapabileceğini belirten Mısırlı, "5393 Belediyeler Kanunun 28. maddesine göre Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer'in Tunç Soyer'in eşi olması nedeniyle bu alımlar suç oluşturuyor. Büyükşehir'in 'Başka bir tarım mümkün' politikası sadece siyasi şov değil büyük bir kamu zararıdır" dedi.

Erhan GÜLENÇ