YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Yaşar Üniversitesi 'Tercih Danışma Günleri' başladı. 13 Ağustos'a dek sürecek danışma günleri, hem Selçuk Yaşar Kampüsünde yüz yüze hem de https://aday. yasar.edu.tr/ internet sitesinden canlı sohbet özelliği ile hem de telefonla gerçekleşecek.
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