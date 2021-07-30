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Haberler İzmir Yaşar Üniversitesi Tercih Danışma Günleri başladı

Yaşar Üniversitesi Tercih Danışma Günleri başladı

Yaşar Üniversitesi Tercih Danışma Günleri başladı

30.7.2021

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Yaşar Üniversitesi 'Tercih Danışma Günleri' başladı. 13 Ağustos'a dek sürecek danışma günleri, hem Selçuk Yaşar Kampüsünde yüz yüze hem de https://aday. yasar.edu.tr/ internet sitesinden canlı sohbet özelliği ile hem de telefonla gerçekleşecek.
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