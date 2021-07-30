YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Yaşar Üniversitesi 'Tercih Danışma Günleri' başladı. 13 Ağustos'a dek sürecek danışma günleri, hem Selçuk Yaşar Kampüsünde yüz yüze hem de https://aday. yasar.edu.tr/ internet sitesinden canlı sohbet özelliği ile hem de telefonla gerçekleşecek.

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