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Haberler İzmir Ağustos ayında gökyüzünde "görsel şölen" olacak! Meteor yağmuru geliyor

Ağustos ayında gökyüzünde "görsel şölen" olacak! Meteor yağmuru geliyor

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, devam eden perseid meteor yağmurları nedeniyle ağustos ayı içinde gökyüzünde görsel bir şölen olacağını ifade etti. Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebilirsiniz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saate 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor" deid.

Ağustos ayında gökyüzünde görsel şölen olacak! Meteor yağmuru geliyor
AA

31.07.2021, 10:29 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021, 10:31

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece İzmir'den de görülen meteor düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gece gerçekleşen olayın perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu aktaran Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak." dedi.

İzmir'den görülen gök taşının yeryüzüne inmediğini vurgulayan Dal, gökyüzünde parçalandığını dile getirdi.

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Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor." diye konuştu.

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