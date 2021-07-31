Büyükşehir’in ihalesi teklifsiz kaldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 32 hektarlık Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, bin 422 bağımsız birimin yapımını kapsayan üçüncü etabın anahtar teslim ihalesi dün yapıldı. 684 milyon TL'lik ihaleye teklif veren olmadı. Firmaların teklif vermemesinde yapım maliyetlerinin ve özellikle demir fiyatlarının çok yüksek olmasının etkili olduğu ifade edildi. İhale önümüzdeki aylarda yeniden yapılacak.

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