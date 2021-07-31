DÖRT bir yanda çıkan orman yangınları Türkiye'nin akciğerlerini yakarken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'den, "Yanan ormanlarımızı imece usülü tekrar yeşertelim" çağrısı geldi. Eskinazi, "Ormanlarımızın daha korunaklı alanlar olması gerektiği bu süreçte daha net bir şekilde görüldü. Ormanlarımızın korunması için sürekli ve bütüncül çözümler
İhracatçılardan seferberlik çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.