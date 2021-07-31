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Haberler İzmir İhracatçılardan seferberlik çağrısı

İhracatçılardan seferberlik çağrısı

İhracatçılardan seferberlik çağrısı

31.7.2021

DÖRT bir yanda çıkan orman yangınları Türkiye'nin akciğerlerini yakarken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'den, "Yanan ormanlarımızı imece usülü tekrar yeşertelim" çağrısı geldi. Eskinazi, "Ormanlarımızın daha korunaklı alanlar olması gerektiği bu süreçte daha net bir şekilde görüldü. Ormanlarımızın korunması için sürekli ve bütüncül çözümler
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