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Haberler İzmir İKÇÜ’lü gençlerin EFE başarısı

İKÇÜ’lü gençlerin EFE başarısı

EFE adlı elektrikli araç projesi İzmir’de birincilik elde etti.

İKÇÜ’lü gençlerin EFE başarısı

31.7.2021

DÜNYANIN en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ilk kez katılan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. İKÇÜ Teknoloji Topluluğu bünyesindeki İKÇÜ TeamEge üyeleri, TEKNOFEST'te yapılan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için tasarladıkları "EFE" adlı elektrikli araç projesi ile İzmir takımları arasında birinci, genel sıralamada da 83 takım arasından sekizinci sırada yer alarak yarışmadaki iddiasını ortaya koydu. Çalışmalarına aralıksız devam eden ekibi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, "Gençlerimiz gurur kaynağımız oldu. Biz de milli sermayeyi korumak ve kalkındırmak adına gençlerimizi teşvik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
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