İzmir iş dünyası temsilcilerinden çağrı: ‘Aşı kartı getirilsin’

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Jak Eskinazi, ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlamasından bu yana geçen sürede, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ciddi ciro kayıpları yaşadığı belirtildi. Hizmet sektörünün tekrar kapanmayı ticari olarak göğüsleyemeyecek durumda olduğu savunulan açıklamada, bu işletmeler için "aşı kartı" uygulamasının güçlü bir çözüm olabileceği kaydedildi.

'AŞIYA KARŞI OLANLAR'

Açıklamada, "Aşıya karşı olan zihniyet karşısında, aşı kartının devreye alınmasıyla birlikte gerek kamu hizmetlerinden gerekse kamuya açık alanlardaki hizmetlerden kısıtlı yararlanması sağlanabilir. Ancak bu şekilde eski normal düzenimize geri dönebiliriz. Aşı kartı uygulamasına Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkelerinde başlandı. Biz de aşı olan vatandaşlarımız ile işletmelerimizin korunması adına 'aşı kartı' uygulamasının ülkemizde başlatılmasını destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.