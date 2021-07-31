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Haberler İzmir İzmir Ödemiş'te kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

İzmir Ödemiş'te kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

31.7.2021

ÖDEMİŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, şüpheli M.S. ve M.B'ye ait iş yerleri ve araçlarda ekipler tarafından aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda 19 bin 380 adet dolu makaronun yanı sıra 46 kilo 860 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. M.S. ve M.B. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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