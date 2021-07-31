Karşıyaka’da ‘tacizci istihdamı’ şüphesi

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, TBMM'deki bir soru önergesine verilen cevaba göre Karşıyaka Belediyesi'nde daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan taciz suçlamasıyla atılan bir kişinin çalıştırıldığını söyledi. Keseli, "Karşıyaka Belediye Başkanı Sn. Cemil Tugay'ın bu konuyu açıklığa kavuşturması, kamuoyuna karşı zaruri bir görevidir. Bunca sicili tertemiz insan varken böyle bir istihdam, akıl alır gibi değildir" dedi.

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