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Haberler İzmir Karşıyaka’da ‘tacizci istihdamı’ şüphesi

Karşıyaka’da ‘tacizci istihdamı’ şüphesi

Karşıyaka’da ‘tacizci istihdamı’ şüphesi

31.7.2021

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, TBMM'deki bir soru önergesine verilen cevaba göre Karşıyaka Belediyesi'nde daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan taciz suçlamasıyla atılan bir kişinin çalıştırıldığını söyledi. Keseli, "Karşıyaka Belediye Başkanı Sn. Cemil Tugay'ın bu konuyu açıklığa kavuşturması, kamuoyuna karşı zaruri bir görevidir. Bunca sicili tertemiz insan varken böyle bir istihdam, akıl alır gibi değildir" dedi.
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