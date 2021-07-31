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Haberler İzmir Ödemiş ve Kiraz’da alevler söndürüldü

Ödemiş ve Kiraz’da alevler söndürüldü

31.7.2021

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde Gölcük Mahallesi'nde bahçelere yakın ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Kiraz ilçesinde de bahçe ile orman arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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