Soyer’in uçak vaadi uçtu gitti

TÜRKİYE'NİN ciğerleri yanarken muhalefet yine "yangın söndürme uçakları" üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı. Bu durum tepki toplarken akıllara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in almaya söz verdiği yangın söndürme uçağını getirdi.

Soyer, göreve ilk geldiği dönemde İzmir'de yine büyük bir yangın yaşanmış ve muhalefet yine yangın söndürme uçağı üzerinden algı operasyonu yapmıştı. O dönem bir açıklama yapan Soyer, 9 Eylül 2019'da başlatılacak kampanyadan elde edilecek gelirle söndürme ucağı alacaklarını açıklamıştı.

Soyer, "Hedefimiz uçak almak. 9 Eylül'de büyük bir konser olacak. İzmirliler o duyarlılığı gösterirlerse niyetimiz uçağı İzmirlilere getirmek olacak" diyerek İzmirlileri destek için konsere davet etmişti.

'UÇAK ALACAĞIZ' DEMİŞTİ

HATTA Soyer, daha da ileri giderek uçağın yanında bir de helikopter alacaklarını da söylemişti. Soyer'in duyurusunun ardından Orman İzmir kampanyası kapsamında 1 milyon 570 bin 269,68 TL bağış toplanmıştı. Fakat uçak satın alınmadı.

KAYA: HER ZAMANKİ GİBİ POPÜLİST YAKLASM

SOYER'İN bu sözünü hatırlatan AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da şöyle konuştu: "Hatırlayın, Sayın Soyer uçak alacaktı ne oldu? Para toplayacaktı, şu kadar fidan dikecekti, rakamlar ortaya koydu, ne yaptı Büyükşehir? Meclis toplantısını yangın bölgesinde yaptı. Sayın Soyer'in her yaptığı iş gibi hep popülist bir şekilde yaklaşım var. Yaptığı işin Atilla Kaya sonuçlarını değerlendirmiyor."

'ORMANLAR ÖZEL KORUMAYA ALNMAL'

TÜRKİYE'NİN birçok yerinde farklı noktalarda aynı anda çıkan yangınların kafalarda soru işaretleri oluşturduğunu dile getiren Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, devletin ormanları özel korumaya alması gerektiğini söyledi. Kasalı, özellikle yangın riskinin arttığı yaz aylarında teknolojiden de yararlanarak istihbarat çalışmaları yapılması gerektiğini de kaydetti.