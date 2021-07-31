Yol çizgileri sürücü adaylarına eziyet oldu

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ehliyet sınav alanında şerit çizgilerinin yenilenmemesine sürücü adayları tepki gösterdi. Zamanla beyaz yol çizgilerinin silindiğini belirten sürücü adayları, "Şerit çizgileri olmadığı için aracı kullanırken çok zorluk yaşıyoruz" dedi.

SINAVDAN ÖNCE YAPILMALI

Yoldaki çizgilerin ya yarım ya da hiç görünmediğini dile getiren sürücü adayları, "Biz acemi şoförlerin işini baya zorlaştıran bir durum. Sınav öncesi stresimiz iki katına çıkıyor. Aynı şeritte kalmak adeta eziyete dönüştü. Zaten güneşli havalarda yol parlıyor. Bir de çizgiler belirsiz olunca kazaya davetiye çıkarıyor. Yetkililerden hemen yolun gereken bakımını yapmalarını istiyoruz. En azından sınavdan önce yapılsın da rahatça araçlarımızı sürebilelim" diye konuştu.

OTOPARK DEĞİL PİSLİK YUVASI

İZMİR Tire'de, Dört Eylül Stadyumu'nun alt caddesi olan Doğan caddesindeki otopark pislik yuvası haline geldi. Otoparkın, özellikle geceleri uyuşturucu bağımlıları ve alkoliklerin mekanı haline geldiğini belirten vatandaşlar bir an önce önlem alınması konusunda yetkilileri uyardı.

KOKUDAN GEÇİLMİYOR

ÜST katında büyük bir market bulunan otoparkın perişan halde olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Duvar dipleri ile hemen hemen her köşe boş içki şişeleri ile dolu. Geceleri gözden uzak ve ışıklandırmanın yetersiz olması nedeniyle burada bir araya gelen uyuşturucu müptelaları alem yapıyorlar. Korkudan buradan geçemez olduk. İdrarlarını bile otoparka yapıyorlar. Sıcakların iyice bastırmasıyla her tarafı kesif bir idrar kokusu sardı. Yetkililerden yardım istiyoruz" dediler.

'TAŞ YERİNDE AĞIRDIR' SÖZÜ DOĞRU ÇIKTI

TİRE'DE, Nadir Süldür ve Pirireis caddelerinin başlangıcında bulunan parkta ışıklandırma çalışmalarının ardından kaldırımda unutulan beton blok mahallelinin kabusu oldu. Adeta, 'Taş yerinde ağırdır' sözünün doğru çıktığını ifade eden mahalleliler, "Kaldırımdaki beton blok yayaların geçişini zorlaştırıyor. Çocuk ve yaşlılarımız açısından geceleri tehlike arz ediyor. Tire Belediyesi ile İzmir BŞB Fen İşleri'ne şikayetimizi defalarca ilettik. Bizlere, 'Beton blok bizim değil, yüklenici firmanın' dendi. Ne firma ne de belediye üç yıldır hiç kimse gelmedi" şeklinde konuştular.

METİN BURMALI