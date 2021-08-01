CHP’li belediye başkanları Çeşme’de bir araya geldi

İZMİR'DEKİ CHP'li belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde Çeşme'de bir araya geldi. Koordinasyon toplantısında İzmir'de belediyelerin yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Zirveden çıkması beklenen ilçelerde farklı farklı uygulanan katı atık toplama bedeliyle ilgili yeni bir düzenleme yapılması konusu bir dahaki toplantıya kaldı. Başkan Soyer, "Katı atık bertaraf tesisi konusunda bir sıkıntı yok. Ancak katı atık bertaraf bedeli konusunda tüm ilçeler çalışıyorlar. Bu çok önemli bir karar. Herkesin, tek tek kendi tarifeleri üzerinden çalışması gerekiyor. Herhalde o konuyu, bir sonraki toplantıda kararlaştıracağız" dedi.