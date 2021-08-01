İZBAN’da tıka basa yolculuk isyan ettiriyor

PANDEMİ süreci devam ederken İZBAN'daki sefer gecikmeleri ve tıka basa yolculuk yapma zorunluluğu İzmirlileri isyan ettiriyor. Sabah ve akşam iş giriş-çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk, korona virüs riskini arttırıyor. Sefer sayılarının yetersiz olduğuna dikkat çeken İzmirli vatandaşlar, "Her gün en az iki kez İZBAN kullanmak zorundayız. Her sefer balık istifi yolculuktan bıktık. Resmen üst üste yolculuk yapıyoruz. Pandemiden önce de böyleydi. Ama en azından toplum sağlığına dikkat edilmesi gereken şu dönemde sefer sayıları artırılsın. Yetkililerin umrunda değiliz. Kendileri özel araçlarından inip bir kez trene binsinler de rezaleti görsünler. Acilen çözüm istiyoruz" dedi.