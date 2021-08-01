İzmir ve Ege bölgesi haftaya kavrulacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü aşırı sıcakların gelecek hafta da yurt genelinde etkisini sürdüreceğini açıkladı. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40, Akdeniz'de 41, Ege'de ise 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji 5 gün için beklenen en yüksek sıcaklık tahminlerine ilişkin harita da yayımladı.

Beklentilere göre, hava sıcaklığı Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Marmara'da hafta boyu sıcaklığın 36-40 derece, Ege'de 39-43 derece, Akdeniz'de ise 41-43 derece arasında olması tahmin ediliyor. İzmir ve Ege illerinde önümüzdeki salı ve çarşamba günü 43 dereceye varacak sıcaklıklar için uyarıda bulunan uzmanlar, özellikle yaşlı ve hastalıkları olan vatandaşların acil işleri olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini söyledi