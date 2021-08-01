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Haberler İzmir Kabus sona eriyor

Kabus sona eriyor

İzmir'i Aydın ve Denizli'ye bağlayan otoyolun Torbalı Kavşağında son 5 yıldır yaşanan trafik çilesi sona eriyor. İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'nin katılımı ile Ticaret Odası'nda Torbalı- Kemalpaşa Köprülü Kavşağı'nın yer teslimi müteahhit firmaya yapıldı.

Kabus sona eriyor

1.8.2021

1 ay sonra yapımına başlanacak proje 8 şerit ve yan yollardan oluşacak. Toplantının açılış konuşmasını yapan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun "Son beş yıldır dile getirdiğimiz bu sorunun çözümü için başta Torbalı'nın evladı Milletvekilimiz Atilla Kaya olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Projenin hayata geçmesi için yoğun bir mesai sarf eden AK Parti İzmir Milletvekili M. Atilla Kaya ise, "İşin ehli mühendislerimizin hazırlamış olduğu rapor sonucunda uçan yol yapılmasına karar verildi. STK'larımızın katılımı ile süreci katılımcı bir şekilde yürütmeye özen gösterdik. Bu projeyle birlikte Atatürk Sanayi Sitemiz'in ana girişi de açılacak" ifadelerini kullandı.

GAZİEMİR'İN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SINIFTA KALDI
AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, Gaziemir'de esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Gaziemir'deki en büyük sorunlardan birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Bölünmez Çankırı, "2011 yılından bugüne kadar 122 hektarlık alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarını dahi yapamayan Büyükşehir Belediyesi'nin bölgenin dönüşümünü sağlaması mümkün görünmüyor. Mahallerin öncelikli ihtiyaçlarını dahi yapmayıp hepsini kentsel dönüşüme bağlamak acizliktir, vatandaşa zulüm etmektir" dedi.

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