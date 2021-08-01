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Haberler İzmir Kordon’da serinlemek uğruna salgını unuttular

Kordon’da serinlemek uğruna salgını unuttular

Kordon’da serinlemek uğruna salgını unuttular

1.8.2021

İZMİR'DE vatandaşlar sıcaklardan bunalınca biraz olsun serinlemek amacıyla Kordon'a akın ediyor. Binlerce vatandaş akşamları Kordon'da oturuyor. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte piknik yapıyor. Bu arada kendini sahillere atan İzmirlilerin pandemiyle mücadelede önem taşıyan mesafe ve maske kuralına ise uymadıkları dikkat çekiyor.
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