Korona maskelerini dilek ağacına astılar

İZMİR Dikili'de yer alan Aşıklar Şelalesi içerisinde bulunan ve vatandaşların çaputlarını astığı dilek ağacı, son zamanlarda 'maske ağacı' haline geldi. Çünkü yaklaşık 2 yıldır süren korona virüsü salgınının sona ermesini dileyenler, dilek ağacına maskelerini asmaya başladı.

Dikili'nin Nebiller mahallesinde bulunan Aşıklar Şelalesi, doğal güzelliğinin yanı sıra özellikle yaz aylarında şelaleden dökülen serin sularıyla vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Tatlı su balıkları ve su kaplumbağaları gibi birçok hayvanın da yaşam alanı olan ve birçok mağarayı barındıran Aşıklar Şelalesi'nde, bir de dilekte bulunmak isteyenlerin çaput bağlandığı dilek ağacı yer alıyor. Ancak dilek ağacındaki çaputların yerini son zamanlarda her renkten maskeler almaya başladı. Tüm dünyayı teslim alan korona virüsünün sona ermesini dileyenler, dilek ağacına artık maskelerini asmaya başladı.