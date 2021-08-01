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Haberler İzmir Kullanılmayan bisiklet yolu trafiği felç etti

Kullanılmayan bisiklet yolu trafiği felç etti

Kullanılmayan bisiklet yolu trafiği felç etti

1.8.2021

İZMİR'İN Konak ilçesi İsmet kaptan Mahallesi'ndeki bisiklet yolu nedeniyle trafiğin kitlenmesi, vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu belirten İzmirliler, "Çok az kullanılan bisiklet yolu için burada trafik tıkanıyor. Elbette bisiklet yoluna karşı değiliz fakat yol düzenlenmesi araç trafiğini zora sokacak şekilde olmamalı. Zaten İzmir'de ciddi bir trafik sorunu var. Yetkililerden derhal çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

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