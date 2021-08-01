Maaşlar Soyer’den övgüler Akın’dan

Yeni kitabı 'Şiirli Yastık'ta Neptün Soyer'in Seferihisar'da kurduğu Hıdırlık Kooperatifi'nden bahseden şair Sunay Akın, Neptün Soyer'in unutulan yemekleri gün ışığına çıkardığını belirterek, "Gelecek Turizmde Projesi'ne katılma kararı aldığında Neptün Soyer'in takım yıldızında seksen beş kadın bulunmaktadır. Adını gökyüzünden alan bir kadının, karanlığa mahkum edilen nice kadına nasıl hayal kurmayı öğrettiğine tanık oldum" ifadelerini kullandı.

BAŞARILI KADININ ARKASINDAKİ ERKEK

Her başarılı kadının arkasında bir erkek olduğunu dile getiren Sunay Akın, "Neptün Soyer'in yarattığı mucizenin arkasında da eşi Tunç Soyer var. Dönemin Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kaybolan tohumların köylerdeki çeyiz sandıklarına varıncaya kadar izlerini sürerek kurduğu Can Yücel Tohum Merkezi'ni de mutlaka anmak gerekir" dedi. Sunay Akın, övgü sınırlarını aşan sözlerini şöyle devam ettirdi: "Neptün ve Tunç... Ülkemizde askeri tatbikatların yapıldığı yer haberleri dışında adı hiçbir yerde geçmeyen Seferihisar, adlarını gökyüzünden ve madenden alan iki insanın ileri görüşlülüğü, aydın kişiliği ve emeği sayesinde hapsolduğu dünyanın sınırlarını aştı ve karanlığı içinden patlayan bir yıldıza dönüştü. Ve hayallerin yolunda hiç durmadan, hiçbir engel tanımadan yol alan Neptün Soyer gemisinden yeni bir haber alındı: Neptün Soyer, kırk beş yıllık Köy-Koop İzmir Birliği'nin yönetim kuruluna, tarihinde seçilen ilk kadın üye oldu. Bu yolculuk hiç bitmesin. Umudumuzun tohumlarını geleceğe, yeni donyalara taşısın!"





SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Sunay Akın'ın, kendisi ve eşi Tunç Soyer hakkında yazdığı övgü dolu sözleri çok beğenen Neptün Soyer, kitabın kapağını ve kendileriyle ilgili bölümün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alan ve Tunç Soyer'in danışman kadrosunda yer alan Sunay Akın'ın kitabında Soyer çiftine yer vermesi, bu yetmezmiş gibi abartılı övgülere başvurması kamuoyunda samimi bulunmadı.

Erhan GÜLENÇ