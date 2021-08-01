Şarampole yuvarlanan sürücü araçta sıkıştı

İZMİR Tire'de, Güme Dağı'nda bir kamyonet uçuruma yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücüyü zorlu arazi koşullarına rağmen AKS ekipleri yaralı olarak kurtardı. İddiaya göre, İncirliova karayolunda 35 YGJ 04 plakalı kamyonetiyle seyir halindeki M.A, Büyükkemerdere köyü, Kabaklı mevkiinde otomobilin kontrolünü kaybederek, uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören bir TIR şoförünün ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

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