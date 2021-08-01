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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de kışlaya yönelik "sabotaj girişimi"

Son dakika: İzmir'de kışlaya yönelik "sabotaj girişimi"

Son dakika haberi...İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı. Yangın ise kışladaki itfaiye aracı ile kışlaya sıçramadan söndürüldü

Son dakika: İzmir'de kışlaya yönelik sabotaj girişimi
AA

01.08.2021, 15:31 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021, 15:52

Alınan bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi.

Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale edilmek istenen şahıslar bölgeden kaçtı, yangın ise kışladaki itfaiye aracı ile kışlaya sıçramadan söndürüldü.

Güvenlik kaynakları, olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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