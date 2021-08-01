Temiz içme suyu 10 gündür boşa akıyor

İZMİR'İN Bayraklı ilçesi 597. Sokakta yaklaşık 10 gündür boşa akan su, vatandaşların tepkisine neden oldu. Su borusunun patladığını söyleyen semt sakinleri, "Günlerdir boşu boşuna litrelerce su aktı. Su borusunun patladığını İZSU ve belediyeye bildirmemize rağmen ilgilenmediler. Su kaynakları kısıtlıyken ve su tasarrufu bu kadar önemliyken, bu duyarsızlık kabul edilemez. Geleceğimizin sorunu su olacak deniyor ama belediyenin umurunda değil. Acilen su borusunun onarılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.