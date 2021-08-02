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Haberler İzmir Alev topuna dönen yelkenlide can pazarı

Alev topuna dönen yelkenlide can pazarı

Çeşme açıklarında dün sabah Alman yapımı Yunuss 1 adlı yelkenlide yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği yelkenlinin sahibi Erkan Selçuk ile kadın arkadaşı Elvan Tunçek ağır yaralandı.

Alev topuna dönen yelkenlide can pazarı

2.8.2021

Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan ikilinin durumları ciddiyetini korurken, mutfaktaki ocaktan ya da yelkenlinin motorundan çıktığı tahmin edilen yangın, Sahil güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına alındı. ÇEŞME Karaada açıklarında işadamı Erkan Selçuk'a ait Alman yapımı yelkenlide sabah saatlerinde yangın çıktı. Ayvalık Marina'ya kayıtlı olan teknenin bakımlarının henüz geçen hafta yapıldığı ve Çeşme'de tatil için yola çıktığı öğrenildi. Kıyıdakileri bile korkutacak büyüklükteki alevleri gören aynı koydaki diğer tekne sahiplerinin yardımıyla kurtarılan Selçuk ve kadın arkadaşı Elvan Tuncel, olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Ardından İzmir Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan ve vücutlarında ağır derecede yanıklar oluştuğu için durumları ağır olan ikilinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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