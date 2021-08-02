Alev topuna dönen yelkenlide can pazarı

Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan ikilinin durumları ciddiyetini korurken, mutfaktaki ocaktan ya da yelkenlinin motorundan çıktığı tahmin edilen yangın, Sahil güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına alındı. ÇEŞME Karaada açıklarında işadamı Erkan Selçuk'a ait Alman yapımı yelkenlide sabah saatlerinde yangın çıktı. Ayvalık Marina'ya kayıtlı olan teknenin bakımlarının henüz geçen hafta yapıldığı ve Çeşme'de tatil için yola çıktığı öğrenildi. Kıyıdakileri bile korkutacak büyüklükteki alevleri gören aynı koydaki diğer tekne sahiplerinin yardımıyla kurtarılan Selçuk ve kadın arkadaşı Elvan Tuncel, olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Ardından İzmir Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan ve vücutlarında ağır derecede yanıklar oluştuğu için durumları ağır olan ikilinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

FATİH ŞENDİL