Dr. behçet uz”un torununun torunu dünyaya geldı

İZMİR'E yaptığı büyük hizmetlerden dolayı "efsane belediye başkanı" olarak anılan, Kültürpark'ın kurucusu, tıp ve siyaset insanı merhum Dr. Behçet Uz'un torununun torunu oldu. 35 yıl önce hayata veda eden Başkan Uz'un torunu Ali Uz'un 30 yaşındaki kızı Melisa Uz Özdil, İzmir Kent Hastanesinde oğlu Mikail'i dünyaya getirdi. İsveçli Camilla Uz ile evli olan, Aksel adlı bir de oğlu bulunan Ali Uz, torununu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Prof. Dr. Namık Demir, "6. kuşak Uz doğdu. Hem anne hem bebek çok iyi" diye konuştu.