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Haberler İzmir Engelli can dostlara tasarlanan projeye ödül

Engelli can dostlara tasarlanan projeye ödül

Engelli can dostlara tasarlanan projeye ödül

2.8.2021

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden bu yıl mezun olan İlke Hiçsönmezler'in hayvan sevgisinden ilham alıp tasarladığı "Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi" projesi, Türkiye Belediyeler Birliğinin yarışmasında ödül kazandı. 223 projeden ilk 12'ye girerek 500 bin lira hibe ödülüne hak kazanan proje, engelli kedilere bakım ve tedavinin yanı sıra ömür boyu barınma imkanı sunarak can dostlar için umut olacak.

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