İş arkadaşının karısını karnından yaraladı

İZMİR Bornova'da aralarında husumetbulunan Çağrı S. (20) ile konuşmak için gittiği iş arkadaşı İsmail N. arasında bir markette tartışma çıktı. Çağrı S, İsmail N'nin eşi Neşe N'yi karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürerken, kaçan şüpheli yakalandı. Olay önceki akşam 23.00'te Yeşilova'da yaşandı. Çağrı S. ile İsmail N. arasında bir markette tartışma çıktı. Bıçak çeken Çağrı S, Neşe N'yi karnından bıçakladı. Genç kadın Ege Üniversitesi'ne kaldırıldı. Suç aletiyle yakalanan Çağrı S. ifadesinde, iş arkadaşı İsmail N'nin telefonunu internet sitelerine verdiği için aralarında anlaşmazlık olduğunu, bunu konuşmaya gittiğinde Neşe N'nin saldırması üzerine kadını bıçakladığını söylediği