İzmir'de 3 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz-1 Ağustos'ta kent genelinde 13 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; 11 bin 600 doldurulmuş makaron, 50 bin makaron, 45 kilo tütün, 9 bin 62 litre etil alkol, 921 şişe sahte içki, 3 bin 195 kaçak alkol malzemesi, 92 sikke, 425 cep telefonu, 1085 elektronik emtia, 3 bin litre akaryakıt, 1100 muhtelif emtia ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.