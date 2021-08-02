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İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

02.08.2021, 23:18

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 07.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, ekipler aynı gün içerisinde saat 08.10'da Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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