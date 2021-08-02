İzmir'de elektrikler neden kesildi? İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Resmi açıklama yapıldı

İzmir'in çoğu ilçesinde elektrik kesintisileri yaşanıyor. İzmirliler elektrik kesintisinin nedenini merak ediyor. Kesintiyle ilgili TEİAŞ açıklama yaptı.

Türkiye Elektrik İlerim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile elektrik kesintisinin detayları açıklandı. İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu açıklandı. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklanırken, kesintinin Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği de öğrenildi.

İzmir'de elektrik kesintisi 2 Ağustos Pazartesi! İzmir'de nerelerde elektrik kesilecek? İzmir elektrik kesintisi

ÜRETİM-TÜKETİM DENGESİZLİĞİ

Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.

KESİNTİLER HANGİ İLLERDE?

Türkiye'nin pek çok kentinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa bulunuyor.