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Haberler İzmir İzmir'de olası orman yangınlarına karşı teleferik tesisi ziyarete kapatıldı

İzmir'de olası orman yangınlarına karşı teleferik tesisi ziyarete kapatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla Balçova Teleferik Tesisleri'ni bir hafta süreyle ziyarete kapattı.

İzmir'de olası orman yangınlarına karşı teleferik tesisi ziyarete kapatıldı
AA

02.08.2021, 16:15

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesise 10 Ağustos Salı gününe kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Açıklamada, ormanlık alanlara izinsiz giriş yasağı uygulamasına destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının da gönüllü çalışma başlattığı, ekiplerin, elektrikli otomobiller ve havadan drone desteğiyle İzmir şehir merkezini çevreleyen ormanlarda çalışma yürüttüğü kaydedildi.

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