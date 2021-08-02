Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesise 10 Ağustos Salı gününe kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Açıklamada, ormanlık alanlara izinsiz giriş yasağı uygulamasına destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının da gönüllü çalışma başlattığı, ekiplerin, elektrikli otomobiller ve havadan drone desteğiyle İzmir şehir merkezini çevreleyen ormanlarda çalışma yürüttüğü kaydedildi.Muğla'da rüzgar yön değiştirdi! Yangın Domuz Koyu'na sıçradı Bir yangın da Denizli'de! Tüm halk seferber oldu Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki yangın kontrol altına alındı Canla başla mücadele etmişti! Yangın şehidi Erdal Tovka İzmir'de toprağa verildi
İzmir'de olası orman yangınlarına karşı teleferik tesisi ziyarete kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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