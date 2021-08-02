Kampçılar çöplerini Urla’da bırakıp gitti

İzmir'in Urla ilçesindeki Demircili Koyu'na gidiş yolundaki Deniz Yıldızı Koyu'nda işletme dışında kamp yapan vatandaşların çöplerini rastgele doğaya bırakmaları tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, "Yerli turistlerin Urla'da deniz sefası yaptıktan sonra arkalarında bıraktıkları çöpler insan sağlığını ve doğayı tehlikeye sokuyor. Kamp yapan vatandaşlarımız zahmet olmazsa çöplerini ormana ya da rastgele sağa sola değil bir çöp konteynırına bıraksınlar" diye konuştu. Urlalılar yetkililerin bu soruna derhal çözüm bulmalarını istedi.