Karabağlar’ı toz toprak kapladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan vatandaşlar, belediye tarafından kazılan yollarının çalışmalar bittikten sonra kapatılmadığını, son 1 aydır toz topraktan dolayı kapı pencere açamadıklarını dile getirdiler.

"SONUÇ ALAMIYORUZ"

Karabağlar 4189 sokakta yaşayan vatandaşlar, adeta ana cadde gibi çalışan sokaklarındaki alt yapı çalışması yüzünden zor günler yaşadıklarını söyledi. Belediye tarafından yollarının kazıldığını ancak bir ayı geçkin süredir asfaltlama çalışması yapılmadığı için her tarafın toz toprak içerisinde kaldığını anlatan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Daha önce konunun çözümü için yetkililere bilgi verdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını aktaran vatandaşlar, "Biz 1 ayı geçkin süredir bu rezilliği çekiyoruz. Binalar, çiçekler, park halindeki arabalarımız kısacası her şey toz toprak oldu. Saksıdaki çiçekler bile tozdan yandı kurudu" diye konuştu.