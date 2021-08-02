Örnekköy’ün kentsel dönüşümü hızlandı

İzmir'deki Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üçüncü ve dördüncü etabında inşa edilecek yaklaşık bin konut için alanda hak sahiplerine ait mevcut yapıların tahliye ve yıkım işlemleri tamamlandı. Projenin diğer etapları için ihale hazırlıklarının sürdüğünü belirtildi. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, toplamda 3 bin 520 adet konut ile 338 adet işyeri inşa edilmiş olacak.

SPOR TESİSİ YER ALACAK

Proje kapsamında alanda 4 bin 200 metrekare kapalı alanı olan iki katlı yeni pazar alanı, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı olan spor tesis binası ve sosyal alanlar yapılacak. Projeyle aynı zamanda alana 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırılacak.