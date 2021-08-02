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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi...İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

02.08.2021, 20:07 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 20:16

Sarnıç Mahallesi'nde, saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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