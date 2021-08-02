Son dakika: İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sarnıç Mahallesi'nde, saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Köyceğiz’deki yangının dumanları Çameli’de gözüküyor Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı! Kavaklıdere yangını büyüyor
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