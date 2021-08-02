Suçluluk duygusu ölüme götürdü

İzmir'de Çiğli Devlet Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak çalışan 23 yaşındaki Ali Egemen Erler, Bayraklı'da aynı evde yaşadığı ağabeyi Murat Oday Erler ile ev işleri yüzünden sık sık kavga ediyordu. İki kardeş 6 Temmuz sabahı yine temizlik sırası yüzünden tartıştı. Kardeşine kızıp evden çıkan ağabey Erler, bir süre sonra geri döndüğünde kapının içeriden kilitli olduğunu fark etti.



KORKUNÇ MANZARA

Israrla kapıyı açmayan kardeşi Ali Egemen Erler ise ağabeyini görüntülü arayarak, kendisine ait silahla intihar edeceğini söyledi. Ancak bir süre dışarıda bekleyen ve ardından kardeşinin blöf yaptığını düşünerek binadan uzaklaşan Murat Erler, birkaç saat sonra yeniden eve döndüğünde yine kapının açılmaması ve kardeşine ulaşamaması üzerine çilingir çağırdı. Eve girdiğinde, kardeşini kanlar içinde silahla kendini vurmuş halde bulan ve dünyası başına yıkılan Murat Oday Erler, hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ancak eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde talihsiz gencin öldüğünü belirledi.



YARDIM İSTEDİ AMA...

Korkunç olayın yaşandığı 6 Temmuz'dan beri olanları bir türlü hafızasından silemeyen ve kardeşinin ölümünde sürekli kendisini suçlayan Murat Erler, sonunda bu yükü daha fazla taşıyamayarak kardeşiyle aynı sonu seçti. Bayraklı Yamanlar'da, 7355 sokaktaki evlerinde, kardeşiyle aynı odada ve aynı biçimde silahla intihar etmeye karar veren ağabey Erler, yakın arkadaşı Tunahan Çamlıtaş'a mesaj göndererek kendini öldüreceğini söyledi. Daha önce yaşananları bilen Çamlıtaş ise hemen 155'i arayarak yardım istedi. Ancak çilingirle birlikte eve giren polisler, Murat Oday Erler'i, tıpkı kardeşi gibi aynı odada, silahla intihar etmiş halde buldu. Kardeşinin ölümünün ardından kendisini affetmeyen ağabey Erler'in de 24 gün arayla yaşamına kıyması ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Fatih ŞENDİL