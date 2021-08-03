Aşın yoksa bu mağazaya giremezsin!

İZMİR'İN Karşıyaka ve Konak ilçelerinde 9 ayakkabı mağazası bulunan iş insanı Hakan Solak işyerlerine Kovid-19 aşısı yaptırmayanları mağazasından içeri almıyor. HES kodu ile birlikte aşı karnesine baktıklarını belirten iş insanı Solak, "Bu kaçınılmaz bir tedbir tüm esnafı bu uygulamaya davet ediyorum" dedi. Müşterilerinden yana bir endişe duymadığını belirten Solak, "Müşterilerimizin de bu konuda bizi destekleyeceğine inanıyorum" dedi.

■ FATİH ŞENDİL