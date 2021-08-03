'İklim değişikliğini önlemek için yaşam tarzımız değişmeli'

Küresel bir kriz haline gelen iklim değişikliğinin önüne geçmek amacıyla 5 kıtadan 15 ülkenin yer aldığı 'CAMPAIGNers' isimli Avrupa Birliği (AB) projesi hayata geçirildi. Kişilerin hayat tarzının değiştirilerek enerji verimliliğinin artması ve doğa dostu bir yaşam anlayışının pekişmesi hedefiyle hazırlanan projeye, Türkiye'den pilot il olarak İzmir katıldı. 5 milyon euro (50 milyon lira) bütçeli projenin ülkemizdeki yürütücülüğünü İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu üstlendi. Biresselioğlu, proje kapsamında İzmir'in başını çektiği ve Milano, Dublin, Vilnius, Cape Town gibi kentlerin de yer aldığı 16 şehirde toplam 100 bin insanın davranışlarının ölçüleceğini, iklim değişikliğine etki eden kişisel alışkanlıkların belirleneceğini söyledi. Prof. Dr. Biresselioğlu, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için enerjiye yönelik yaşam tarzını değiştirmeliyiz. Proje sayesinde bu değişikliği sağlamak, politika yapıcılara da kapsamlı bir yol haritası sunmak istiyoruz" dedi.