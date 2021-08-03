İzmir’de kuraklığa karşı yeşil çatı zorunluluğu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kentler yaratma vizyonu çerçevesinde yeniden düzenlenen imar yönetmeliği ile iklim krizi ve kuraklığa karşı yeni önlemler alındı. İzmir'de bin metrekarenin üzerindeki büyük parsellerde yağmur suyu hasadı ile 60 bin metrekarenin üzerindeki yapılarda yeşil çatı uygulaması zorunlu kılındı. 2019'da hazırlanan yeni yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak Haziran ayında yürürlüğe girdi.

ÇATI SULARI BİRİKECEK

BU düzenleme ile bin metrekarenin üzerindeki parsellerde, alışveriş merkezleri, kamu binaları gibi yeni yapılacak binalarda bahçe sulama ve araç yıkama gibi işlerde kullanmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak. Çatı ve zemin yüzeyi suları zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta veya yağmursuyu tankında toplanarak gerektiğinde arıtılarak kullanılacak. Drenaj sistemi, sarnıç veya yağmursuyu tankı, binanın arka cephesine ya da bahçesine konulabilecek. Çatı sularını toplayan su boruları bu depolara ya da yağmursuyu şebekesine bağlanacak.

YAPILAR YEŞİLLENECEK

Yeşil çatı, düz veya hafif eğimli bir çatının üstüne yerleştirilen bir su yalıtım sistemi üzerine ekilen bir bitki örtüsü tabakasıdır. Yeşil çatılar, ilave donanım olmaksızın binanın enerji performansını, hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştirir, yağmur suyunun yarattığı problemlere yenilikçi çözümler üretir. Yeşil çatılar, bu özellikleri ile sürdürülebilir binalarda yer alan önemli sistemlerdir.