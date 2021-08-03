Teleferik tesisleri bir hafta kapalı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, hava koşullarının getirdiği yangın tehlikesiyle beraber Balçova Dede Dağı'na uzanan teleferik tesislerini bir hafta süreyle kapattığını duyurdu. Türkiye gündemini sarsan yangınlar için belediyeler önlem almaya devam ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi, Balçova Dede Dağı zirvesiyle İzmirlileri buluşturan teleferik tesislerini bir haftalığına kapattı. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadan yaptığı basın açıklamasında, "Teleferik tesislerimiz bir hafta kapalı. Balçova Dede Dağı zirvesiyle İzmirlileri buluşturan teleferik tesislerimiz, hava koşullarının getirdiği yangın tehlikesi nedeniyle bir hafta süreyle kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.