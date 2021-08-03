Tire’den bölgeye takviye ekip gitti

Yurdun dört bir köşesinden yükselen alevler yüreklerimizi dağlarken, son İzmir depreminde gönüllere taht kuran Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (TAKED) ekip halinde Marmaris yangınında söndürme çalışmalarına katıldı. TAKED üyeleri, yangın ihbarını alır almaz başkan Elvan Demirtaş yönetiminde Marmaris'e hareket etti. Ekip, zorlu arazi koşullarında itfaiyeci ve orman işçileri ile birlikte canlarını hiçe sayarak alevlere müdahale etti. OSB'deki, süt ve süt ürünleri fabrikaları ile esnaf da yangın bölgelerine soğutmalı araçlarla su ve ayran sevkiyatı başlattı. Belediye ise acil yardım kampanyasına start verdi.

■ NADİR UYSAL