Tunç Soyer: “Ben bir şovmen değilim”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, verdiği bir röportajda gündemdeki konulara değindi. Mültecilere karşı tutumundan Gediz Nehri ile ilgili gezisine kadar bir çok konuya değinen Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'nın "Gezmeyi bırak görevini yap' sözlerine de cevap verdi.

"Sizi bazen bir şapkayla köylülerin arasında, bazen sahnede smokininizle dans ederken, bazen bisiklet üzerinde görüyoruz. Hangisi sizsiniz?" sorusuna cevap veren Soyer, "Hepsinin bir karmasıyım ama bir şovmen değilim" dedi. Kaya'nın sözlerinin hatırlatılması üzerine Soyer, "Benin reklam gibi bir derdim olmadı, çünkü ben siyaseti tok insanların yapması gerektiğini düşünürüm. Siyaset hayatı değiştirme işi. Kendimi popstar gibi görmüyorum. Smokini de seviyorum, kasketi de seviyorum" dedi. Tunç Soyer, mültecilerle ilgili 'birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz' sözlerinin de arkasında durdu. Kentsel Adalet Şube Müdürlüğü kurduklarını hatırlatan Soyer, "Biz bu insanları safra olarak görmüyoruz. Asimile değil, entegre ediyoruz" ifadelerini kullandı.