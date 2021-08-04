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Haberler İzmir 2B arazilerinin satışları başladı

2B arazilerinin satışları başladı

4.8.2021

İZMİR'İN Bornova, Buca ve Kemalpaşa ilçelerinde 10 yılı aşkın süredir çözülmeyi bekleyen ve satışları SİT statüsü yüzünden sürüncemede kalan 2B vasıflı Hazine arazisi taşınmazlarının satış işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca başladı. Daire Başkan Vekili Ali Aykut Tenğerli, bu satışlar sayesinde uzun yıllardır süren büyük bir mağduriyetin giderileceğini belirterek, "Büyük bir mülkiyet sorunu haline gelen 2/b taşınmazlarının satışıyla bölgedeki mülkiyet bazlı mağduriyetlerin önüne geçilecek. Ayrıca devletimizin bütçesine toplamda 500 milyon lira gibi bir gelir kazandırılacak" dedi.

■ METİN BURMALI

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