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Haberler İzmir Aranan FETÖ’cü yol kontrolünde yakalandı

Aranan FETÖ’cü yol kontrolünde yakalandı

Aranan FETÖ’cü yol kontrolünde yakalandı

4.8.2021

İZMİR'DE önceki gün Tire-Belevi karayolu, Akkuyu mevkiinde rutin yol kontrolü yapan Tire Jandarması durdurduğu bir araçta bulunan şahıslara kimlik kontrolü yaptı. GBT sorgulaması sırasında A.B'nin, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı olduğu anlaşıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

■ NADİR UYSAL

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