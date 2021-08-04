Bayraklı’daki öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti

İZMİR'DE, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim görerek Yükseköğretim Kurumaları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti veriliyor. Belediye eğitmenleri, 13 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı hizmeti için öğrencilerle buluşacak. Eğitmenler, hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında öğrencilerini Sosyal Etkinlik Merkezi'ne davet etti. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler 0 232 935 03 35 no'lu telefondan detaylı bilgi alabiliyor.

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