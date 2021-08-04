‘Canım gibi sevdiğim köpeğimi çaldılar’

İzmir Konak'ta oturan Aliye Bayat'ın 'Jesi' isimli süs köpeği güpe gündüz işyerinin önünden çalındı. Güvenlik kameralarına da yakalanan hırsızın 50'li yaşlarda olduğu tespit edilirken, el ilanları ile haftalardır köpeğini arayan Aliye Bayat, "Jesi'mi evladım gibi severdim. Vicdansız hırsız evladımı benden çaldı.

Köpeğimi ya da çalan kişiyi gören, tanıyan bir kişi varsa bana ulaşmasını istiyorum. Köpeğimi bulan kişiye ödül vereceğim" diye konuştu. Olay, 16 Temmuz'da Alsancak 1460 Sokak'ta yaşandı. Aliye Bayat'ın pekinez cinsi süs köpeği işyerinin kapısının önünden kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Kamera görüntülerinde köpeği çalan kişinin 50-55 yaşlarında biri olduğunu ortaya çıktı.

Polise başvuran Bayat bir sonuç elde edemezken, "Jesi'yi evladım gibi severdim. Bulunması için tüm hayvanseverlerden yardım istiyorum. Köpeğimi ya da hırsızı tanıyan, gören olursa lütfen bana ulaşsın. Bulana ödül vereceğim" dedi.

■ METİN BURMALI